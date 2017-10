Kære formand, kære delegerede, kære medlemmer, kære gæster

6 er sundt

6 om dagen var en kampagne iværksat af Fødevarestyrelsen omkring år 2000, og selvom Fødevarestyrelsen jævnligt tager fejl i deres anbefalinger om kostråd, så virker det åbenlyst rigtigt at frugt og grøntsager giver god mening at spise.

Som far til 3 små børn, er jeg også meget opmærksom på det, og deler gladelig ud af mine rosenkål, når det er på menuen.

Det forbrugerbetalte medlemsblad Samvirke er kommet ud i en reguler shit-storm, med anklager for at bringe fake-news omkring økologi og konventionelle fødevarer.

Dette med rette.

Forsiden er i hvert fald en skræmmekampagne, helt på linje med den som Dyrenes beskyttelse kørte om burgrise tidligere på året.

Beskæmmende – vi har ikke burgrise i Danmark, og man skal ikke have sikkerhedsdragt, gasmaske og handsker på, når man spiser mad fra Brugsen.

Men, hvis man rent faktisk læser artiklen, som har en vis længde, og giver sig tiden til at komme ca. halvvejs ned til en helt konkret beskrivelse af fakta, så beskrives det, at de danske fødevareproducenter er mestre i optimal anvendelse af planteværnsmidler også kaldt pesticider.

Citat ” Målingerne af pesticidrester i danskernes madvarer har de seneste år vist, at konventionelle, danske fødevarer indeholder langt mindre koncentrationer af pesticider end konventionelle frugter og grøntsager fra udlandet.”Citat slut

… og dertil kommer det miljømæssige aftryk af transport fra udlandet til Danmark

For nogle år siden havde jeg forvildet mig ind i forældrebestyrelsen i børnehaven, og der skal jeg da lige love for at vi livligt diskuterede sukkerpolitik, kostpolitik og frugtordninger.

Er chokolade på rugbrød sundere end en figenstang – hvor mange rosiner/nødder må børnene have med. Hvad nu hvis lille Per bliver misundelig på at lille Lise der har en særlig smølfe rosin pakke med, skal det så forbydes, eller skal pædagogerne og forældre kunne håndtere en sådan konflikt.

Det er timer der aldrig kommer tilbage, men særligt en diskussion om frugtordning var helt håbløs, en forældre mente helt oprigtigt, at hvis nogle forældre, som medbragte frugt til den ”såkaldte frivillige” frugtordning, – kom med frugt der ikke var økologisk, så skulle der sættes et lille skilt op, hvor der stod ”gift”.

Gift er noget man bliver – ikke noget man giver små børn.

Lad nu forældrene tage ansvar for egne børn, så længe der er trivsel, må det være forældrenes ansvar hvad der er i madpakken!

Og kære øko – ekstremist tilflytter fra København til Sorø, få nu læst op på tingene. En kop espresso er ligeså giftig som hvis man spiser 35 kg konventionelt produceret æbler – få nu proportioner i orden!

Nye Borgerlige anderkender at vores fødevareproducenter er i verdensklasse

Desværre har vi igennem en årrække behandlet dem skidt, det virker som om at en række røde regeringer helt grundlæggende har modarbejdet fødevareproduktion i Danmark , selvom Danmark helt åbenlyst har ideelle produktionsforhold.

Landbruget skal udvikles ikke afvikles

Landbruget er vores kulturarv – og vores fremtid

Vi mener at der skal være:

Færre regler, enklere love og mindre bureaukrati

Lovbunden garanti om lige konkurrenceforhold

Regulering baseret på fakta og data fremfor teori og computermodeller

Lavere skatter og færre tilskud

Bedre muligheder for øget produktion

Afslutningsvis vil jeg komme med en anbefaling:

Køb dansk og køb lokalt

De danske produkter er i en klasse for sig

Handel lokalt – og styrk den lokale sammenhængskraft

Tak for ordet.