Mogens Hehl Olsen er formand for Nye Borgerlige i Ringstedkredsen, der dækker Ringsted og Sorø kommuner. Han har selv tidligere stemt på Venstre, og han forklarer, at de medlemmer, som han kender personligt, især er tidligere konservative vælgere. Det kan ifølge Mogens Hehl Olsen skyldes, at kommunalpolitikeren Johannes Lumholt, der var valg til byrådet i Sorø for de konservative, for nylig meldte sig ind i Nye Borgerlige efter en periode som løsgænger.

»Der er også enkelte, der har stemt på Dansk Folkeparti, og som er skiftet pga. den økonomiske politik, men det er ikke det typiske. Og langt de fleste fortæller, at de ikke tidligere har været medlem af et politisk parti,« siger lokalformanden, som selv primært har meldt sig ind i det nye parti pga. forsvarspolitikken, og ambitionen om at genåbne lukkede kaserner rundt om i landet.