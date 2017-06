“Politikerne er ude af harmoni med befolkningen, ikke kun i Danmark, men også i resten af Europa og USA. De forsøger langsomt, famlende og uden virkelig handling hele tiden at komme et lille skridt nærmere løsningen. Men vores land har brug for en ledelse med meget stærkere beslutningskraft. Nogen af jer har måske set at jeg for nylig var på forsiden af Danske Kommuner med en le! Mindre kan måske gøre det… Vi skal også helst undgå fakler og høtyve…”

Læs min grundlovstale her